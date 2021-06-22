Bilecik'te yetiştirdiği üründen para kazanamayan çiftçi kiraz ağaçlarını kesmeye başladı

Bilecik’te 10 yıl önce 8 liradan sattığı kirazına, şimdi 2 liradan müşteri arayan 39 yaşındaki çiftçi İsmail Ayaz, 62 dönümlük arazisindeki bin 500 kök kiraz ağacını motorlu testereyle kesmeye başladı.

Yeniköy’de yaşayan İsmail Ayaz, yetiştirdiği ürünün para etmediğini belirterek, "Kiraz para etmiyor, 2 lira ya da 3 lira. İstanbul’a vardığınız zaman 15 liraya kiraz yiyor, vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor biz çiftçiler rezillik çekiyoruz. Son durum, gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık” dedi.

"Mazot 7, gübre 150-200 lira oldu"

Girdi maliyetlerine dikkat çeken Ayaz, “Burası tam 40 dönüm kiraz bahçesi. Başladım kesmeye, acıma yok! Para etmediği için kesiyorum. Mazot olmuş 7,3 lira, gübre olmuş 150-200 lira. Bu ağaçlara çocuk gibi bakıyoruz. 6-7 ay sürümü, kazımı, ilaçlaması sürüyor. Gördüğünüz gibi kiraz 2 lira, işçi parası 100 lira, günlük 10 tane işçi geliyor bize kalan para 20 lira 30 lira” diye konuştu.

"Bize çare olun"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İsmail Ayaz, üreticinin perişan halde olduğunu belirterek, yetkililere seslendi:

"Bize çare olun, yardım edin. Bize online satış sunuyorlar; ‘şu var, bu var’ diyorlar ama hiçbir şey yok meydanda. Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Online satışın da hiçbir başarıya ulaştığı yok. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. Günlük 100 lira yevmiyeleri var. Kirazı 2 liraya verdiğin zaman; bir işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 lira ediyor. 100 lirası işçinin 40 lirası benim. İşçi benden daha çok kazanıyor. Gördüğünüz bu tarla 40 dönüm ama sadece 40 dönümle bitmiyor. 15 dönümlük ve 7 dönümlük diğer tarlalar da var. Sıra oralara da gelecek. Burayı bitireceğiz ondan sonra oraya geçeceğiz, hepsini keseceğim! Burada 15 yaşında olan ağaç da var, 40 yaşında olan ağaç da var. Her sene aynı şey para etmiyor. Hayatımda bir sefer ihracata mal verdim; 10 sene önceydi, o zamanlar kirazı 8 liraya verdim, şu an da 2 lira. 10 sene öncesi nerede sonrası nerede? Yapılacak iş değil.”