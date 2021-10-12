Bilecik’te öğrencilere yönelik cinsel istismar bulunduğu belirtilen öğretmen tutuklandı

Bilecik'teki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde iki öğrencinin cinsel istismar şikâyeti üzerine gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni T.B. (49), tutuklanarak cezaevine konuldu.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde bir öğrenci, beden eğitimi öğretmeni T.B.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyleyerek rehber öğretmenine başvurdu. Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmenin başka bir öğrenciyi de taciz ettiği iddiaları gündeme gelince konu polise bildirildi.

İki öğrencinin ifadesine başvuran polis, ardından beden eğitimi öğretmeni T.B.’yi gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrencilerin başvurduğu rehberlik öğretmenin, öğrencilere, "Sakın kimseye bir şey demeyin, öğretmen işinden olur" dediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın hem adli hem idari yönden devam ettiği bildirildi. Olay üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda 8 öğrencinin daha ifadelerine başvurulduğu belirtildi.