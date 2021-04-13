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Bilecik'te fiyatı 3 TL olarak belirlenen pide, Ramazan'ın ilk günü 4 TL'den satılmaya başlandı

13 Nisan 2021 17:04

Bilecik'te fiyatı 3 TL’den belirlenen Ramazan pidesinin bugün yani Ramazan’ın ilk günü 4 TL’den satılmaya başlandı. 

İddiaya göre, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesine göre 300 gramı 3 TL olarak satılması gereken Ramazan pidesinin fiyatını beğenmeyen fırıncılar pidenin fiyatını kendileri belirledi. Bugün fırınlara ve marketlere giden vatandaşlar satıcıların pideye 4 TL istemesi üzerine şaşırdılar. 

Kentteki fırıncıların 400 gram pideyi 4 TL'ye satmayı talep ettikleri ve Bilecik TSO’nun da fırıncı esnafından gelen talep doğrultusunda ücret tarifesinde bir gün sonra değişikliğe gidildiği öğrenildi. (İHA)

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