Bilecik'te altyapı çalışması sırasında yol çöktü

Bilecik'te belediye ekiplerince altyapı çalışması yapılan yolda, yağmurun etkisiyle çökme meydana geldi. Mahallede endişeye yol açan çökme nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda çalışma başlattı.



Bilecik Belediye ekiplerince Hürriyet Mahallesi Park-2 Sokak'ta yağmur suyu altyapı çalışması başlatıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında etkili olan yağmurun ardından çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bölgede bulunan binanın temelleri ortaya çıkarken, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Belediye ekipleri, çöken yolda güvenlik bariyerleri ve şeritlerle önlem ald, yol trafiğe kapatıldı. Mahalleli Osman Tok, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tehlikenin büyümemesi için alana kaya ve taş getirildi. Güvenlik önlemleri daha önceden alındığı için şu anda herhangi bir tehlike yaşanmadı" dedi. (DHA)