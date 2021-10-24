Bilecik'te 100'e yakın kişi zehirlenmişti; 5 işletmeye ceza yağdı

Bilecik’te geçtiğimiz gün çoğu üniversite öğrenci 100’e yakın kişinin zehirlenme vakasının ardından yapılan denetimlerde 5 işletmeye 51 bin 671 TL ceza yazıldı.

Bilecik'te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişinin, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu.

Ardından Bilecik Valiliği yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edildiği açıklamamıştı. Bunun üzerine Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkezde 3, ilçelerinde 7 ekip gıda denetim gerçekleşti.

Yapılan denetim sonrası Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir kamuoyu gündemini meşgul eden gıda zehirlenmesi şüphesi vakaları üzerine Valiliğimizin talimatları ile il müdürlüğümüzün koordinasyonunda merkezde 3 ekip ve ilçelerde 7 ekip olmak üzere toplam 10 gıda denetim ekibiyle merkez ve tüm ilçelerimizde başta yemek fabrikaları olmak üzere öğrenci yurtları yemekhanelerinde 5996 sayılı kanun ve ilgili gıda mevzuatı kapsamında denetimler yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye toplam 51 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanı sıra 10 adet yemek numunesi alınarak analizleri yapılmak üzere ilgili gıda kontrol laboratuvarına teslim edilmiştir. Analiz sonucuna göre ayrıca işlem yapılacaktır. Alo 174 gıda ihbar hattına gelen ihbarlar hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde denetim seferberliği başlatılmıştır”