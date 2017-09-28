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Bilecik merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 Eylül 2017 15:01

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 23 Eylül\'de Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Muş ve Bilecik illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, memur, işçi ve esnafın da bulunduğu 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.D., B.D., K.E., A.B., A.M., E.A., O.D., C.K., Ö.M., C.B. ve S.A. sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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