Bilecik merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Muş ve Bilecik illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, memur, işçi ve esnafın da bulunduğu 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.D., B.D., K.E., A.B., A.M., E.A., O.D., C.K., Ö.M., C.B. ve S.A. TEM Şubesine götürüldü. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.