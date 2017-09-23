T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilecik merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2017 20:20

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Muş ve Bilecik illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, memur, işçi ve esnafın da bulunduğu 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.D., B.D., K.E., A.B., A.M., E.A., O.D., C.K., Ö.M., C.B. ve  S.A. TEM Şubesine götürüldü. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMASBİLECİKDHA BİLECİKFETÖPDYBilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMByLockAnkaraAntalya Kocaeli MuşBilecikOperasyondaGözaltınaTEM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24