Bilecik'e giriş ve çıkışlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı

Bilecik Valiliği, Koronavirüs ile mücadele kapsamında kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel araçla ve yaya olarak kente girişler ve çıkışları bu gece yarısından itibaren yasakladı.

Bilecik Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından, kara ve demir yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan saat 24:00’den itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kente lojistik için gelen araçlar kabul edilecek.

Karar hakkında bilgi veren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, doğru bir karar alındığını belirterek, “Bilecik, büyük şehirlere yakın olduğu için yasağın olduğu günlerde ile gelenler oluyordu. Yasak bitince gidiyorlardı. Onlara yönelik alınmış bir karar” dedi.

Bilecik Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel ve yaya vb.) ilimize yapılacak tüm giriş çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 24:00’ten itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına, aşağıda belirtilen durumlarda giriş çıkışlara izin verilmesine karar verilmiştir. Temel ihtiyaç gıda, temizlik ve benzeri malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yut dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yer alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir.”

İçişleri Bakanlığı’nın emriyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış kısıtlaması getirilmişti. Diğer kentler bu kısıtlama dışında tutulmuştu.