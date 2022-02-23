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Bilecik Cezaevi'ndeki şüpheli ölüme soruşturma

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koğuşunda asılı bulunan Taner Işıldak'ın ölümünü şüpheli buldu, soruşturma başlattı

23 Şubat 2022 14:29

Bilecik M Tipi Cezaevi’nde, 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan 46 yaşındaki Taner Işıldak koğuşunda ölü bulundu. Işıldak’ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurlar tarafından Işıldak, asılı bulundu. Işıldak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Işıldak’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Taner Işıldak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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