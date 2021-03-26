Bilecik Belediye Başkanı Şahin'e İstanbul Sözleşmesi soruşturması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshettiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili astığı afişlerden dolayı soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin feshetmesinin ardından kentin çeşitli yerlerine astırdığı İstanbul Sözleşmesi afişleriyle ilgili Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afişlerin "toplumun tüm kesimlerine hakaret içerdiği, öğretmenleri ve polisi zan altında bıraktığını" öne sürerek, "Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Bilecik'teki bazı billboardlarda yer alan afişlerde İstanbul Sözleşmesi hakkında bazı değerlendirmeler ve Şahin'in fotoğrafı yer alıyordu.

Sosyal medyada paylaşılan ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gösterilen bir fotoğrafta afişin en üstünde büyük harflerle, "İstanbul Sözleşmesi kimden korur?" sorusu, altında da "Şiddete meyilli herkesten korur: Eşin, eski eşin veya partnerin şiddetinden, abinin, babanın veya diğer aile bireylerinin şiddetinden, işyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin ya da sokakta, çarşıda veya toplu taşımada tanımadığımız erkeklerin şiddet ve tacizinden kısaca en yakınımızdakilerin şiddetinden korur" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

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