Bilecik’te maça hakem atamayı unuttular!

Bilecik U-15 Gençler Futbol Ligi’nin 9. haftasında Bozüyük Sentetik Sahası’nda oynanacak olan Bozüyük İdman Yurduspor ile Vitraspor maçının hakem ataması unutuldu.

Hürriyet’in haberine göre, Bilecik U-15 Gençler Futbol Ligi’nin 9. hafta müsabakası olan Bozüyük İdman Yurduspor ile Vitraspor maçına hakem ataması unutulunca takımlar tepki gösterdi.

Bilecik Futbol İl Temsilciliği tarafından 22 Şubat Pazartesi günü tüm takımlara ve hakemlere tebliğ edilen maçın bugün saat 16.00’da başlaması gerekiyordu. İl Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından bu maça hakem ataması yapılmaması kulüpleri zor duruma sokarken kulüpler, ”Çocukların hepsi okuyorlar. Okullarında zar zor izinler aldık. Maça geldik her şey tam hakemler eksik. Bu iş böyle olmaz yazık" diye serzenişlerde bulundular.

Öte yandan karşılaşma için sahaya çıkan iki takım oyuncuları, maç yerine antrenman yaptılar. Ayrıca, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, olayın doğru olduğunu ve bununla ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtti.