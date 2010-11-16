-BİLDT'DEN ROMPUY'A "TÜRKİYE" ELEŞTİRİSİ STOCKHOLM (A.A) - 16.11.2010 - İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Herman van Rompuy'un AB'nin genişlemesinden söz ederken, sadece Batı Balkan ülkelerine dikkat çekmesini eleştirerek, ''Başkanın genişleme süresinden söz ederken Türkiye'nin adını unutması, biraz garip oldu ve bu gerçekten iyi bir durum değil'' dedi. Rompuy'un AB'nin genişlemesine ilişkin konuşmasını eleştiren Bildt, görüşlerini kendi internet sayfasınde paylaştı. İsveç radyosu da Bildt'in bu görüşlerine internetteki sayfasında geniş olarak yer verdi. Haberde, AB Başkanı Rompuy'un geçtiğimiz hafta Berlin'de yaptığı konuşmayı Dışişleri Bakanı Bildt'in sert bir şekilde eleştirdiği kaydedildi. ''Herman van Rompuy'un, AB Başkanı seçilmeden öncede Türkiye'nin AB'ye üyeliğine karşı çıktığını'' hatırlattığı belirtilen Bildt'in, ''Ancak Başkan seçildikten sonra, birliği açıklıkla temsil edeceğini söylemişti. Ancak görüşlerinin değişmediği anlaşılıyor'' ifadesini kullandığı kaydedildi. Herman van Rompuy'un Türkiye'yi önemsemediğini ve ilgi göstermediğini de belirten Bildt, AB Başkanının seçilmesinden sonra, birçok ülke başkanı ve lideri ile karşılaştığını, toplantı yaptığını, ancak Türkiye'den hiç bir politikacı ya da lider ile görüşmemesinin ve Türkiye'yi ziyaret etmemesinin dikkat çekici olduğunu bildirdi. Rompuy'un gerekçesini bilmediğini kaydeden Bildt, şunları kaydetti: ''Bu durum ile ilgili herhangi bir özel açıklamanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama onun çalışma programında bu konu ile ilgili olarak böyle bir toplantı olmalıydı. Yakın gelecekte de bu yönde bir toplantı bulunmuyor.'' AB Başkanı Herman van Rompuy'un tutumunda Türkiye ile diğer aday ülkeler arasında sergilediği farklılıklara dikkati çeken İsveç radyosu da, Bildt'in görüşlerine yer verdiği haberin sonunda, ''Rompuy'un bu yıl içinde aday ülkelerden Hırvatistan'ın devlet başkanı ile 3 kez toplantı yaptığını, Türkiye'den ise hiç bir politikacı ile görüşmediğine'' dikkati çekti.