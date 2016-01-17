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Bildiriden imzasını çeken akademisyen Itır Erhart: Şiddetin üretimine katkı sağladığını hissettim

"Pasifist yanım rahatsız oldu"

17 Ocak 2016 14:33

Barış için Akademisyenler Grubu’nun hazırladığı "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiride imzası bulunan ve Bilgi Üniversitesi’nde akademisyen olan Doç. Dr. Itır Erhart, “pasifist yanının rahat olmadığını” söyleyerek bildiriden başlıklı bildiriden imzasını çektiğini açıkladı. 

Erhart, Twitter üzerinden yazdığı bir mesajda metine verdiği desteğin nefret söylemi, şiddet, ve kutuplaşmanın üretimine katkıda bulunduğunu ileri sürdü.  

Erhart’ın yaptığı açıklama şöyle:

İmza atarken aklımdaki tek şey barıştı, şiddetin son bulmasıydı. Ancak, metin dolaşıma çıktıktan sonra şiddetin yalnızca “bir türlüsünün” imzacılar tarafından kınandığı “bir başka türlüsünün” de desteklendiği algısı oluşturuldu/oluştu. Bu nedenle de tamamen barışçıl niyetlerle imzaladığımız bu metnin kendisi maalesef, nefretin ve şiddetin yeniden üretilmesinin ve kutuplaşmanın aracı haline geldi. Özellikle pasifist yanım nedeniyle içim rahat değil ve dün gece imzamı çekme kararı aldım.

 

Davutoğlu: Akademisyenlerin metni bir kere daha okumasını istiyorum

 

Bildiriye imza atan 1128 akademisyenden bazılarının metni okumadan imza verdiğini iddia eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Metni görmeden imzalayanlara yeniden bir iç eleştiriye davet ediyorum. Bir kez daha okuduktan sonra bu metnin yanlış olduğunu düşünüyorlarsa kabul etmediklerini  deklare etmelerini rica ediyorum" diye konumuştu.

Diyarbakır Çınar'da meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 5 aylık bebeği hatırlatan Davutoğlu, "Çocuğunu kaybeden o babanın gözünün içine bakarak içlerinden gelen sesle 'PKK terörü yok devlet terörü var' diyebiliyorsa sadece akademisyenlikten değil insanlıktan da istifa etsinler" demişti. 

Erhart için Twitter'da paylaşılan mesajlar şöyle:

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