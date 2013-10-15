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Bildirici'den Sabah'a 'okurların haber alma hakkı' teklifi

Hürriyet Okur Temsilcisi, Sabah Okur Temsilcisi'nin yazısının linkini paylaşarak, okurların bilme hakkı olduğunu savundu

15 Ekim 2013 20:51

Hürriyet Gazetesi Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesindeki yazısında Sabah Gazetesi Ombudsmanı İbrahim Altay’ın yazısının linkini paylaşarak, “okuyucunun haber alma” hakkı olduğunu söyledi. Aynı davranışı Altay'dan da beklediğini belirten Bildirici, “Sabah'ın da benim yazımın tamamını kendi okurlarına duyurmasını diliyorum” dedi.

Faruk Bildirici’nin Hürriyet’te “Sabah ombudsmanının yanıtı ve Hürriyet okurlarının bilme hakkı” başlığıyla yayımlanan (15 Ekim 2013) yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Sabah ombudsmanının yanıtı ve Hürriyet okurlarının bilme hakkı

 

"Dekolte krizi" nedeniyle yazdığım "Sabah okurlarının bilme hakkı" başlıklı yazıma Sabah gazetesl ombudsmanı İbrahim Altay, gazetesinde "Ombudsman nasıl çalışmalı" başlıklı bir yazıyla yanıt verdi. Yazımda Sabah okurları için dile getirdiğim gibi Hürriyet okurlarının da bilme hakkının ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle Altay'ın yanıtını ve bana yönelttiği eleştirileri içeren yazısının linkini veriyorum. Böylece Hürriyet okurları benim yazımla birlikte Altay'ın yazısını da okuyarak, daha sağlıklı ve daha nesnel değerlendirme imkanı bulabilecekler. Sabah'ın da benim yazımın tamamını kendi okurlarına duyurmasını diliyorum.

http://okurtemsilcisi.hurriyet.com.tr/

 

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