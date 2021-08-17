Bildirici: Bugün sosyal medyada yalanlar ve yanlışlar varsa bunun en önemli nedeni, AKP iktidarının getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğin önüne koyduğu engellerdir

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “terör” kelimesini kullandığı alanların skalasının genişliğini eleştirerek, “Bu kadar sık ve ölçüsüz kullanması ‘terör’ kavramının içinin boşalmasına neden oluyor ama sanırım Erdoğan olayın bu tarafıyla ilgilenmiyor” dedi.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, “Erdoğan, ‘Yalan terörü’ diye etiketleyince ardından doğruca sosyal medyada yeni yasal düzenlemeler, yeni yasaklar, yeni yaptırımlar getirmenin peşine düşülüyor. BTK ya da RTÜK'te ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ kurma ve Türk Ceza Yasası'na yeni hapis cezası tanımları koyma hazırlıkları yapılıyor. Halbuki bugün eğer sosyal medyada yalanlar ve yanlışlar varsa bunun en önemli nedeni, AKP iktidarının getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğin önüne koyduğu engeller ve resmi makamların güvenilir bilgi vermemesidir” diye eleştirdi.

Şeffaflık eleştirisine orman yangınları ve sel felaketinde yaşananları örnek gösteren Bildirici, “O dönemde medyayı hızlı ve doyurucu bilgiyle donatacak bir kriz merkezi oluşturulmadı. Bırakın medyaya anlık bilgi aktarımını, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarına müdahale eden uçak ve helikopterlerle ilgili verdiği bilgiler bile birbiriyle çelişiyordu. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında da bir kriz merkezi kurulmadı. Medyayı düzenli olarak bilgilendiren, açıklamalar yapan bir yetkili de yoktu” dedi.