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Bildiri dağıtanlara polisten sopalı müdahale!

Diyarbakır'da Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz için bildiri dağıtan grup üyelerini polis yaka paça gözaltına aldı

07 Ocak 2015 18:26

Diyarbakır’da “Berkin Elvan’ın Uğur Kaymaz’ın katilleri yakalansın. Adalet istiyoruz. Kürdistan Halk Cephesi” bildirisi dağıtan 20 genç, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yer alan habere göre, Ekinciler Caddesi’nde “Berkin Elvan’ın Uğur Kaymaz’ın katilleri yakalansın. Adalet istiyoruz. Kürdistan Halk Cephesi” yazılı bildiri dağıtmak isteyen gençler polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Polis, direnen gruba biber gazıyla müdahale ederken, grup üyelerini yaka-paça gözaltına alırken arbede oldu. Çevrede toplananlar polisi tepki göstermesi üzerine, bir sivil polis ise elindeki sopayla bildiri dağıtan gençlerin yanı sıra bazı kişilere rastgele vurdu.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

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