Bıldırcın yerine arkadaşını vurdu

İNÖNÜ(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesinde bıldırcın avına giden R.Y., arkadaşı M.Y.\'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaraladı.

Olay İnönü ilçesi Yörükyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanda bıldırcın avlamak isteyen M.Y., av tüfeğiyle kuş sürüsüne ateş etti. M.Y.\'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kaza sonucunda av arkadaşı R.Y.\'ye isabet etti. Yaralanan R.Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Y.\'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri R.Y.\'nin yaralanmasına neden olan M.Y.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.