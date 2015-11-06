Alman Bild gazetesinin başına kadın yayın yönetmeni geçiyor

Almanya’nın en büyük gazetesi Bild'in başına kadın yayın yönetmeni geliyor. Bild Gazetesi Yayın Yönetmeni yardımcısı olan Tanit Koch, 2001 yılından beri Bild'in Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ın yerine geçecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 38 yaşındaki Tanit Koch Bild'in Yayın Yönetmeni koltuğunu devralacak. Kai Diekmann (51) ise terfi ederek, hem yayımcı hem de Bild Grubu'ndaki “Bild”, “Bild am Sonntag”, B.Z” ve “Bild Berlin” gazetelerinin dört yayın yönetmeninin üst yöneticisi olacak.

Tanit Koch, daha önce gazetenin Hamburg bürosunu yönetti. 2009 yılında Welt grubunun yetkili yayın yönetmenliğinde çalışan Tanit Koch, Bild Gazetesi'nde Yayın Yönetmeni yardımcısıydı.

Koch, 1 Ocak 2016 yılından itibaren Kai Diekmann'ın koltuğuna oturacak.