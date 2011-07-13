-BİLDİK'İN EŞİNİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ BODRUM (A.A) - 13.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşınca hastaneye kaldırılan, oyuncu Burçin Bildik'in eşi Zeynep Elçin Bildik'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Bodrum Devlet Hastanesinin önünde bekleyen Burçin Bildik, doktorların, eşi Zeynep Elçin Bildik'in beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini verdiklerini belirterek, ''Dualarımız onunla, doktorlarımız son durumuyla ilgili bilgi verecekler. Eşimin tedavisi solunum cihazına bağlı olarak sürüyor. Allah'tan ümit kesilmez. Eşimin hastaneye kaldırılması sonrasında arayarak 'geçmiş olsun' dileğini ileten sevenlerime teşekkür ediyorum. Beni sevenlerden eşim için dua etmelerini istiyorum'' dedi. Bildik, olayla ilgili şunları söyledi: ''Denizdeyken atak oluşmuş. Doktorlardan öğrendiğim kadarıyla beyin kanaması geçirmiş. Boğulma veya kalp krizi söz konusu değil. Doktorlar, bu olayın denizde değil de başka bir yerde de yaşanabileceğini söylediler. Beni seven izleyicilerimin dualarını bekliyorum.'' Oyuncu Burçin Bildik ve eşi Zeynep Elçin Bildik tatil için Bodrum'a gelmiş, Torba Plajı'nda denize giren Zeynep Elçin Bildik denizde fenalık geçirmişti. Eşi ve çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Bildik, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.