'Bildiğimiz MİT değil Mustafa Mit'

T24- CHP milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, dün Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “Zeus nasıl deyus oldu” haberine benzer bir olayın 2’nci Ergenekon davasının 19 Eylül tarihli duruşmasında yaşandığını söyledi.







Hürriyet'in haberine göre, CHP’li bir grup milletvekiliyle davayı izleyen Özdemir’in anlattığına göre eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut’un çapraz sorgusunda, mahkeme başkanı Hüseyin Özese ile arasında özetle şu diyalog geçti:





Özese: MİT’te tanıdığınız var mı?

Bulut: Hayır MİT’te tanıdığım yok.

Özese: Hiç görüştüğün MİT görevlisi yok mu, emin misin?

Bulut: Hayır yok. Olsa söylerim. Niye söylemeyeyim?

Özese: Ele geçirilen ajandanda, ‘Mit-ev’, ‘Mit-cep’ yazıyor.

Bulut: O kayıtlar, Mustafa Mit’in (4 dönem Sivas milletvekili adayı) ev ve cep telefonları”

Bu yanıtın üzerine salonda buz gibi bir hava estiğini belirten Özdemir, iddianamelerdeki bir çok iddianın asılsız bilgiler üzerine olduğunu söyledi. Özdemir, “Hazırlanan iddianamelerin ne kadar hukuktan uzak, çalakalem yazıldığını bir kez daha gördük. Böyle nedenlerle bir çok kişinin özgürlüğü elinden alınmış durumda” dedi. Özdemir, İlhan Cihaner davasının ana dayanaklarından olan bir balıkçının oltasına takılan el bombasının Ergenekon’la ilgili olduğunu anlaması ve polise haber vermesini de örnek olarak verdi.

