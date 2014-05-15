

Soma'da işletmecisi özel bir madende yaşanan faciaya toplumun her kesiminden büyük tepki var. DİSK, TÜRK-İŞ, TMMOB, KESK ve TTB öncülüğündeki meslek kuruluşları hükümeti protesto için iş bırakma eylemi başlattı. Bu eylemde yer almayan ancak yarın Türkiye genelinde eylem hazırlığı yapan HAK-İŞ Konfederasyonu da tepkili. Konfederasyon başkanı Mahmut Arslan “Bildiğimiz en büyük trajedi yaşanıyor.Türkiye, nasıl bir hukuk devleti bu facia soruşturulurken göreceğiz” dedi.

Soma’da incelemelerini sürdüren HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan Deutsche Welle’nin sorularını yanıtladı. Arslan, “Bize hükümet yanlısı diyorlar ama yanılıyorlar. Biz bağımsızız. Bugünkü eyleme de, hükümet yandaşlığından değil, bize haber verilmediğinden, bizimle bir değerlendirme yapılmadığından katılamıyoruz” diye konuştu.

Mahmut Arslan, Soma’daki gözlemlerini bir rapor halinde hükümete sunacaklarını belirtirken, hükümetten en büyük beklentilerinin ‘hukukun gereğinin yapılması’ olduğunu söyledi. Arslan, Soma özelinde gündeme getirmek istedikleri gözlemlerini şöyle özetledi:

“- Soma’da neler yaşandı, facianın asıl kaynağı neydi ? Bu konuda ciddi sorular, kuşkular var. Hükümetten acilen teknik açıklama bekliyoruz. Burada konuştuğumuz madenci ailelerinin, halkın beklentisi de bu yönde.

-Böylesi büyük bir trajedinin mutlaka aydınlatılması gerekir. Eğer aydınlatılmazsa Türkiye’de iş yapmak büyük ölçüde sorun olacaktır hepimiz için. Soma faciası bize, yöneticilerimize madencilikteki sorunlarımızı, sıkıntılarımızı bir kez daha gösterdi.

-Madenlerimizde maalesef güvenlik yok. İşletmecilik uluslararası standartlara uygun değil. Madenlerimizi denetleyen uzmanlarımız, ücretli çalışan oluyor ve objektif denetim yapamıyor. Bu sistemin de son bulması, madenlerimizin daha şeffaf bir denetime tutulması gerekiyor.

-Soma faciasının yaşandığı maden işletmesi konusundaki şüphelerimiz de bu yöndedir. Burada herşeyi çözersek yeni bir madencilik konsepti geliştirebiliriz ancak. Madencilik tarihimizin en büyük kayıplarından birini yaşıyorsak, buradan ders çıkarmalıyız artık. Bu facianın yaşandığı madene, her açıdan düzgün, uygun demek çok büyük yanlış olur. Herkes doğruları görüp, ortak bir konsepte doğru gitmeliyiz.

-Facia aydınlatılacak mı? Bizim de bu konuda ciddi sorularımız var. Hükümetin hukuk devleti olmanın gereği üzerinde durması kaçınılmazdır. Aksi durumda toplumda çok büyük yaralar açılır. Kimse kimseye yargısız infaz yapmasın ama toplumdaki soruların üzerine vakit kaybetmeden gidilsin. “

“Eylemler bitmez”

HAK-İŞ’e bağlı işyerlerinde de de yarın sabahtan itibaren Soma faciasının aydınlatılmasını isteyen bildiriler okunacağını söyleyen Mahmut Arslan, “Türkiye genelindeki eylemlerin hepsi anlamlıdır. Biz de gerekeni yapacağız. Ülkemizde bundan sonra eylemler bitmeyecektir. Siyasetin, bu eylemlerden gereken mesajı doğru şekilde alması kaçınılmazdır” dedi.

Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez de, madencilik sektörünün bu kadar konuşulduğu bir ortamda ‘bilgi kirliliği’ yaşanmasından sıkıntı duyduklarını söyledi ve “Halkımızın sadece yetkili ve bilgili isimlere kulak vermesini istiyoruz. Hep birlikte Soma faciasının takipçisi olacağız, bundan kimsenin kuşku duymaması gerekir” dedi.

Sönmez, Türkiye’nin madencilik sicilinin ‘çok kötü’ olduğunu vurgularken, “Bugün ise tarihimizin en büyük faciasını yaşıyoruz. Hepimizin bu faciadan çıkarması gereken dersler var. Kim ders çıkartmazsa, ona hatırlatmak da bizim görevimiz. Hükümet de böylesi bir durumda Soma’yı aydınlatmak konusunda kolları sıvamak durumundadır” diye konuştu.