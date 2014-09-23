Bild'den MİT raporu iddiası: IŞİD'i Türkiye'de kontrol altına alamıyoruz

Alman Bild gazetesi, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir raporu açıkladı. Bild, haberini "Tecavüz, kafa kesmeler ve yeni katılımcılar. Türk istihbaratının korkutucu raporunda Türkiye'deki IŞİD teröristlerinin nasıl ilerlediği gözler önüne serildi" sözleriyle duyurdu. MİT'in, IŞİD tehlikesine karşı hükümeti uyarmak için hazırladığı öne sürülen 100 sayfalık raporda "IŞİD'i kontrol altına alamıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Öne sürülen istihbarat raporunun iç sayfalarında IŞİD'in yeni savaşçılarının Türkiye'nin güneyinden Suriye'ye girdiği belirtildi.

'IŞİD çocuklara tecavüz ediyor'

Bild'in iddiasına göre raporda, yaşları 13-17 arasında değişen 8 çocuk, IŞİD teröristleri tarafından tecavüz edilip telefona kaydedildiği öne sürülürken, bu çocuklar kendi aileleri tarafından IŞİD teröristlerine emanet ettiriliyor. Bunun karşılığında 3000 Dolara kadar uzanan para alınıyor.

Bild'in haberine göre, IŞİD Türkiye'de gündelik hayatta zaten var. Kendi sosyal ağlarıyla kendine yeni militanlar buluyor ve sokaklarda kendi reklamlarını yapabiliyorlar. İnternet sayfalarına girip linklerini paylaşıp, beğenenler yada retweet edenler ile iletişime geçip kendilerine yeni kurbanlar buluyorlar.

'Sınır görevlileri rüşvetçi ve teröristleri Suriye'ye bırakıyorlar'

Söz konusu istihbarat raporunda yaşanan bir olaydan şöyle bahsediliyor:

"Haziran sonu bir olay meydana geldi. Bir tüccar yüksek sesle bağırarak 'Siz insan değilsiniz, sizin inandığınız İslam'a ben inanmıyorum' diyerek şikayetçi oldu. Sonra IŞİD'lı insanlar adamın boynunu vurdu. Bu olay 'mahkemede anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada öldü' diye sonuçlandırıldı"

'Polislere rüşvet' iddiası

İddiaya göre, istihbarat raporunda, “IŞİD, Gaziantep-Kilis arasındaki önemli geçitleri kontrol ediyor.” ifadesi bulunuyor. Buna şu örnek veriliyor: “Sınır bölgesinde, sınırı geçmek isteyen 10 Suriyeli ve Çin’den gelen 45 Uygur durduruldu. Buradaki herkes (görevliler kastediliyor) bu kişilerin IŞİD için bir destek malzemesi olduğunu biliyordu. Fakat pasaport kontrolü ve polis şefi ile yapılan bir telefondan sonra kişiler yoluna devam ettiler."

Reyhanlı'da IŞİD hastanesi

İddiaya göre IŞİD, teröristlerini Suriye’deki savaşa göndermek için Türkiye’de tedavi ettirdi: Bunun için Türkiye’nin sınır bölgesi Reyhanlı’da kendi hastanesini kurdu.

MİT'in hükümete sunduğu öne sürülen raporda, rüşvetçi sınır görevlileri IŞİD teröristlerini rahatlıkla sınırdan geçiriyor.

'Pek çok şehre silah saklandı' iddiası

Haberde yer alan iddiaya göre, Ankara, Adıyaman, Eskişehir, İzmir, Konya, Urfa, Hatay’da silah depoları oluşturuldu. "IŞİD şefi Bağdadi Türkiye’de cihat ilan ettiğinde, bunlarla suikastlar gerçekleştirilecek” denildi.



Haberde yer alan söz konusu raporda istihbaratçıların sonuç değerlendirmesinin ise şu olduğu iddia edildi: “IŞİD, çok güçlendi ve biz onu artık kontrol altında tutamıyoruz.”

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