Bild: Yunanistan'da kriz yok!

T24 - Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, Yunanistan'a giderek krizin izlerini araştırdı. Gazete muhabirine göre, Yunanistan'da kriz yok.



Alman Bild gazetesi, "Kriz mi? ne krizi? Yunanistan'da işler her zamanki gibi" başlıklı haberinde, muhabir Paul Ronzheimer'ın, Yunanistan'ın günlük hayatından gözlemlerine yer veriyor.



Ronzheimer haberinde, "İflas edenlerin, lüks emekli maaşlarının ve hilebazların diyarına gittik. Burada kriz falan yok" ifadelerini kullandı.



Yunanistan'da fiş istediği taksi şoförünün, gazetecinin ve benzin istasyonu sahibinin kendisine tepki gösterdiğini yazan Ronzheimer, Yunanistan'da tüm gelirlerin kayıtdışı olduğu sonucuna vardı.



Kimsenin vergi vermek istemediğine dikkat çeken Ronzheimer, benzin istasyonunun sahibinin çekmecedeki parayı göstererek "Bu benim param" dediğini yazdı. Ronzheimer, gazetecinin ise "Fiş istiyorsan gazete alma" dediğini aktardı.





3500 Euro maaş alan emekli



Tanıştığı Marika Elleni adlı emeklinin 3500 Euro maaş aldığını yazan Ronzheimer, Elleni'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i tatile davet ettiğini de aktardı. Elleni, "Neden emekli maaşımın bir kısmından vazgeçeyim? Çok güzel bir yerim var, belki Angela Merkel buraya tatile gelmek ister" diye konuştu.





100 Euro'lar havada uçuşuyor



Gittiği bir barda 100 Euro'ların havada uçuştuğunu yazan Ronzheimer, uzonun su gibi aktığına ve insanların kumar oynayarak eğlendiğine dikkat çekti. Ronzheimer, "Yunanistan, hükümetin uydudan havuzlu evleri tespit ederek bu evlerin sahiplerine vergi faturası gönderdiği bir ülke" ifadesini kullandı.







