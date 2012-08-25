Bild, Yunan Başbakanı imzalasın diye bir senet yayımladı

Alman Bild Gazetesi, Samaras’ın ziyaretinden bir gün önce kendisiyle röportaj yaptı. Yunanistan Başbakanı Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda ülkesinin aldığı tüm kredileri eksiksiz ödeyeceğini belirterek bunun için kişisel olarak söz verdiğini kaydetti.

Bild Gazetesi ise ziyaretin gerçekleştiği gün yayımladığı röportaja ek olarak Yunan başbakan tarafından imzalanmak üzere hayali bir de teminat mektubu yayımladı.

Mektupta Samaras’tan ülkesi ve şahsı adına başta Almanya olmak üzere Avrupalı dostlarından aldığı yardımların tamamını geri ödeyeceğine dair söz verip şu üç maddenin altına imza atması istendi: “Ülkeme yapılan maddi yardımlardan Alman vergi mükellefleri zarar görmeyecek, Yunanistan bunun için, ada satışı dahil olmak üzere, gereken her türlü adımları atacak ve Yunanistan tüm borçlarını faizinin faizi dahil zamanında geri ödeyecek.” (Habertürk)