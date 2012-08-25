T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bild, Yunan Başbakanı imzalasın diye bir senet yayımladı

Mektupta Samaras’tan Avrupalı dostlarından aldığı yardımların tamamını geri ödeyeceğine dair söz verip imza atması istendi

25 Ağustos 2012 14:55

Alman Bild Gazetesi, Samaras’ın ziyaretinden bir gün önce kendisiyle röportaj yaptı. Yunanistan Başbakanı Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda ülkesinin aldığı tüm kredileri eksiksiz ödeyeceğini belirterek bunun için kişisel olarak söz verdiğini kaydetti.

Bild Gazetesi ise ziyaretin gerçekleştiği gün yayımladığı röportaja ek olarak Yunan başbakan tarafından imzalanmak üzere hayali bir de teminat mektubu yayımladı.

Mektupta Samaras’tan ülkesi ve şahsı adına başta Almanya olmak üzere Avrupalı dostlarından aldığı yardımların tamamını geri ödeyeceğine dair söz verip şu üç maddenin altına imza atması istendi: “Ülkeme yapılan maddi yardımlardan Alman vergi mükellefleri zarar görmeyecek, Yunanistan bunun için, ada satışı dahil olmak üzere, gereken her türlü adımları atacak ve Yunanistan tüm borçlarını faizinin faizi dahil zamanında geri ödeyecek.” (Habertürk)

ETİKETLER

alman bildsenetyunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24