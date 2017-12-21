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Dünya

Bild: Rusya, Avrupa'ya 100 bin askerle saldıracak!

Rusya dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladı

21 Aralık 2017 16:15

Alman Bild gazetesi, Rusya'nın eylül ayında gerçekleştirdiği 100 bin askerin katıldığı “Sapad 2017” tatbikatında terörle mücadeleden çok NATO ve Avrupa'ya karşı saldırı planının icra edildiğini  iddia etti.

Gazete, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde,  tatbikatın adının resmiyette “teröre karşı mücadele” olduğunu ancak tatbikatın daha çok NATO ve Avrupa ülkelerine karşı savaş planı olduğunu yazdı. 

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor. 

Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü. 

Gazete, Rus ordusunun savaş planlarının, NATO’nun askeri karşılık vermesini de önlemeyi hedeflediğini, bu amaçla tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarına ait tesislerin, kuzeyden yapılacak hava saldırılarıyla vurulması planının da bulunduğunu iddia etti. 

Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, Rusya’nın savaş durumunda İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız kalmayacaklarını düşündüğünü, bu nedenle de bu ülkelere yönelik İskender füzeleriyle saldırılar planladığını ileri sürdüler.

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