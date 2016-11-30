Bild: Merkel yeni fasıl açılmasına karşı

Bild gazetesinin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılmasına karşı olduğunu söyledi.

Haberde, Hristiyan Birlik partileri meclis grup toplantısında Merkel'in seçim bölgelerinde Türkiye ile ilgili gelişmeler hakkında yapılacak açıklamalarda bu hususun vurgulanmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Türk hükümetinin başarısız darbe girişimini izleyen uygulamalarından dolayı tam üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

AP'nin kararında açık fasıllarla ilgili görüşmelerin dondurulması ve başka fasıl da açılmaması talep edilmişti. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceğine devlet ve hükümet başkanları karar veriyor.

Merkel'den çağrı

Merkel dün Berlin'de yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırmıştı.

Merkel, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Berlin'de görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında mülteci mutabakatının özellikle de insan kaçakçılığına karşı mücadelede iki tarafın da faydasına olduğunu belirtmişti. Merkel, Türkiye'nin de Avrupa gibi güvenilir bir sözleşme ortağı olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.

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DW/Reuters/KNA/AG/HS