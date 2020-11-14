Bild: Matrix ekibi, Almanya'nın Koronavirüs düzenlemelerine takılmamak için "film çekimi" adı altında 200 kişilik parti yaptı

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Almanya'da yeni Matrix filminin çekimlerinin bitişini kutlamak için ülkedeki Koronavirüs önlemlerine rağmen başrol oyuncusu Keanu Reeves'in de katıldığı 200 kişilik bir partinin düzenlendiği belirtildi. İddiaya göre partinin yapılmasının önlenmemesi için mekanda "film çekimi" yapıldığı söylendi.

Bild'in haberine göre "film çekimi" adı altında yapılan partiye gelen misafirler sağlık düzenlemelerine tabi tutulmamak için "figüran" olarak gösterildi.

Alman sağlık yetkilileri konuyla ilgili olarak stüdyo ile görüşeceklerini belirtti.

Berlin ve komşu eyaleti Brandenburg'da Koronavirüs düzenlemeleri nedeniyle en fazla 50 kişilik etkinlikler düzenlenebiliyor. Bu etkinliklere katılanların sosyal mesafe kuralına uyması ve yemek yemedikleri veya içki içmedikleri sürece maske takmaları zorunlu tutuluyor. Partinin, Alman başkentinin batısındaki Babelsberg Stüdyoları'nda düzenlendiği belirtildi.

Bild'e konuşan bir misafir, "Herkesin keyfi yerindeydi. Herkese önceden Korona için PCR testi yapıldı. Gelirken herkesin maske takması zorunluydu ancak parti içinde çoğu kişi takmadı" dedi.

Başka bir kaynağa göre Reeves ve partneri Alexandra Grant bir masada oturup şarap içtikten sonra erken saatlerde partiden ayrıldı.

Potsdam şehri sözcüsü, böyle bir partinin yapılması için kimsenin kendilerinden izin almadığını belirtti.