Bild gazetesi 'dönerci katillerin' fotoğraflarını yayınladı

T24 - Almanya, 8 Türk ve 1 Yunan'ın kurban gittiği aşırı sağ terörü tartışmaya devam ediyor. Almanya'da bugün aşırı sağ terörü ele almak için bir zirve yapılırken, Alman Bild gazetesi de, "Dönerci cinayetleri" katillerinin fotoğraf albümünü yayınladı.



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Gazetenin internet sayfasında yer alan bir fotoğrafta, Neo-Nazi katil Uwe Mundlos, birlikte cinayetlere imza attıkları Beate Zschaepe ile yatakta görülüyor.

'Miki maus'lu katil



Aşırı sağcı teröristlerin özel hayatlarının gösterildiği fotoğraflarda Beata Zschaepe'nin Miki Maus pijaması dikkat çekiyor.



İtirafcı olmak isteyen Beate Zschaepe, şu anda Almanya'nın Köln kentinde terörle mücadelede gözaltında tutuluyor.

Bin kişilik ölüm listesi bulundu



Alman gazetesi Passauer Neue Presse'de yer alan bir haberde ise, aşırı teröristlerin 10 yıldan fazla yaşadıkları Zwickau kentinde, yeni bir ölüm listesinin bulunduğu belirtildi.



Polis tarafından ele geçirilen yeni belgede, binden fazla Alman politikacı ve yabancının isimleri ve adresleri yer alıyor.





