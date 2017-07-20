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Dünya
Deutsche Welle

Bild: Erdoğan Yücel için takas önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in Almanya'ya iltica eden iki eski generalle takas edilmesini önerdiği iddia edildi.

20 Temmuz 2017 12:44

Alman 'Bild' gazetesi, Alman diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türk hükümetinin tutuklu Almanları rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin'de hakim olduğunu bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara atfen yayınlanan haberde 'Ankara yönetiminin bu şekilde, 2016'daki darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının iadesini sağlamaya çalıştığı' kaydedildi.

'Bild' gazetesinin haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Almanya hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye'den kaçan iki eski generalin iade edilmesini önerdiği" belirtilerek, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yanıtını verdiği aktarıldı.

Son olarak Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile birlikte beş aktivistin daha Büyükada'daki bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanması ikili ilişkilerdeki gerginliği daha da artırmıştı. Yetkili mahkeme, üyesi olmamakla birlikte bir terör örgütünü destekledikleri gerekçesiyle Steudtner ile aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu beş kişi hakkında tutuklama kararı almıştı. Tutuklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin büyükelçisine protesto notası verildi.

Politikacılardan sert eleştiri

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Türk hükümetinin şantaja teşebbüs edebileceği uyarısında bulundu. SPD Genel Başkanı aynı gazeteye yaptığı açıklamada 'Türkiye'deki Alman vatandaşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasına rehin düşme tehlikesi bulunduğunu' söyledi. Schulz, Merkel hükümetinin bu durumu hafife alamayacağını da söylerine ekledi.

Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir de 'Bild' gazetesine bir demeç vererek, 'Erdoğan'ın keyfi kararlarının hesaba dayalı olduğunu tahmin ettiğini' söyledi. Özdemir de 'Deniz Yücel ve Peter Steudtner'in siyasi rehine olarak kullanılmak istendiklerini' dile getirdi. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alman vatandaşlarının rehinecisi' olduğunu öne sürdü. Dağdelen, "Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidecek olan Alman turistleri acilen uyarmalıdır. Bunun yapılmaması sorumsuzluk olur", dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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