Bild: Erdoğan Mart'ta Almanya'ya geliyor

Bild gazetesi, Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Almanya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Gazete, Erdoğan'ın Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna yönelik kampanya kapsamında Almanya'ya geleceğini belirtti. Bild, Ankara'dan üst düzey bir yetkilinin, "Erdoğan'ın Mart ayında Strasbourg'u ziyaret edeceğini ve ara durak olarak Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hangi kent olduğu kesinleşmemiş olmakla birlikte referandum mitingi düzenleyeceğini" aktardığını yazdı.

Bild aynı zamanda Almanya'daki Türk Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun, hâlihazırda Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmeyi planladığına yönelik resmi bir başvuruda bulunmadığını ifade ettiğine de yer verdi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Oberhausen kentinde "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" mitingi düzenlemek ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geçen hafta sonu geldiği Almanya'da, Erdoğan'ın Mart ya da Nisan ayında Avrupa'daki seçmenlere seslenmek istediğini duyurmuştu.

Erdoğan mitingine tepki

Türkiye Başbakanı Yıldırım'ın düzenlediği mitinge ve Yıldırım’ın Erdoğan’ın da miting düzenleyeceğini belirttiği açıklamasına pek çok siyasi tepki gösterdi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hükümeti, “Türkiye iç politikasındaki kutuplaşmanın Almanya'ya uzanmasını istemedikleri için Erdoğan'ın miting düzenlemesine karşı olunduğunu” açıklamıştı. Ancak eyalet hükümeti, düşünce ve toplanma özgürlüğü nedeniyle ellerinin bağlı olduğunu belirtmiş, diplomatik yollar üzerinden federal hükümetin devreye girmesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert de hafta başında yaptığı açıklamada, Ankara'dan Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmasına yönelik resmi bir talepte bulunulmadığını aktarmış, düşünce ve toplanma özgürlüğü nedeniyle böylesi organizasyonlara prensipte karşı olunmadığını kaydetmişti. Seibert, önemli olanın organizasyonu düzenleyen sorumluların Türkiye iç politikasındaki şiddetli kutuplaşmayı Almanya'ya taşımamaları olduğunu da sözlerine eklemişti.

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DW/GA/BK