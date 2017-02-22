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Bild: Erdoğan, mart ayında Almanya'da miting yapacak

Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum çalışmaları kapsamında Almanya'ya gideceği iddia edildi

22 Şubat 2017 19:52

Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayı içerisinde Almanya’da miting yapacağını yazdı.

Gazete,  Ankara'dan üst düzey bir bürokratın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayı içerisinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Türklerle buluşacağını söylediğini aktardı. 

Bild, adını açıklamadığı bürokratın, "Sayın Cumhurbaşkanı şu andaki duruma göre, mart ayı içerisinde Strasbourg'a resmi ziyarette bulunacak. Sonrasında ise, yeri henüz net olmamakla birlikte, NRW'de yapılacak etkinlikte başkanlık sistemini anlatacak" sözlerine yer verdi.

Bild, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun, Cumhurbaşkanının Almanya'ya ziyaret yapmak istediği konusunda kendilerine henüz Ankara'dan resmi bir talep gelmediğini söylediğini de aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz cumartesi günü Almanya'nın Oberhausen kentinde 'Memleket Sevdalıları ‘Evet' diyor' mitinginde Avrupalı Türklerle buluşmuştu. Sonrasında katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda ise, basına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı’nın Avrupalı Türklerle bir araya gelmeyi planladığını açıklamıştı.

 

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