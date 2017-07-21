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Dünya
Deutsche Welle

Bild: Berlin Türkiye ile savunma projelerini askıya alıyor

Almanya Türkiye ile savunma projelerini askıya alıyor. Bild gazetesinini haberine göre iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanması Alman tarafının kararında etkili oldu.

21 Temmuz 2017 03:12

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre Almanya, Türkiye ile savunma projelerini askıya aldı. Ancak hükümetten bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

Türkiye'de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini de askıya aldı. Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.

Haberde hükümetin bu konuda açıklama yapmayı reddettiğine de dikkat çekildi.

Gazete, Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklaması ve Alman şirketlerine yönelik tehditler nedeniyle hükümetin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirdiğine işaret etti.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Berlin'e dönen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel perşembe günü Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirtmiş, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi ve kredi garantilerinin ve AB mali yardımlarının gözden geçirilmesi gibi önlemler açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/KNA/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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