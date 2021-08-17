Bild: Almanya, gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti!

T24 Dış Haberler

Almanya hava kuvvetlerinin, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'a gönderdiği uçakla sadece 7 kişiyi tahliye ettiği belirtildi.

Pazartesi günü boyunca binlerce insan Taliban'ın kuracağı rejimden kaçmak için yabancı kuvvetler tarafından tahliye edilecekleri umuduyla Kabil Havalimanı'na gitmişti.

Bild'in hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Alman uçağı, büyükelçilik listesinde adı olup, havalimanında bulunan sadece 7 kişi olduğu için bu isimleri alarak havalandı.

Uçağa alınanların ikisi çifte vatandaş 5 Alman, bir Hollandalı, bir de yerel çalışan olduğu belirtildi.

Bild, Kabil'de 57 büyükelçilik personeli ve 88 tane daha Alman vatandaşı olduğunu belirtti.