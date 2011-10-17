Bild: Alman şirketler Türkiye yolunda

Fulya Canşen /Köln

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Bild gazetesi Alman şirketleri önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye’deki yatırımlarını arttıracağını yazdı. Başı E.on ve RWE gibi enerji devleri çekiyor.



Almanya’nın en çok okunan Bild gazetesinin haberine göre, Türk ekonomisinin 2011 yılının ilk ayında Çin’den daha fazla büyümüş olması Türkiye’yi Alman yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Bild’e göre uzmanlar 2020 yılına kadar Türkiye’de büyüme oranının %5 civarında olacağını tahmin ediyorlar. Uzun süre boğaz içinin hasta adamı olarak görülen Türkiye’de şimdi özellikle genç nüfusun ve dolayısı ile tüketim ihtiyacının artması başta Alman olmak üzere yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor.





E.on ve RWE yatırım yarışında



Almanya’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Metro 2012 yılı sonuna kadar Türkiye’de 24 yeni şube açacak. Merkezi Düsseldorf’da olan Metro cirosunu bu zaman dilimi içerisinde %20 arttırmayı planlıyor. Yüzünü Türkiye’ye çeviren tek Alman şirketi Metro değil. Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden E.on da Brezilya ve Hindistan’dan sonra Türkiye’de aktif olmayı tercih etti. Çünkü Türkiye’de enerji ihtiyacının önümüzdeki 15 yıl içerisinde iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. E.on’un rakibi RWE ise çoktan Türkiye’de yatırıma başladı bile. RWE Denizli’de yapılacak ve 500 milyon Euro’ya mal olacak doğalgaz santralinin temellerini bu yılın nisan ayında attı. RWE’nin 2012 de bitmesi planlanan santralinden 3,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.





BSH ve Mercedes-Benz de atakta



Yine Alman beyaz eşya devi BSH Çerkezköy’deki fabrikasında 2010 yılından bu yana üretim yapıyor. Açıldığından b yana yaklaşık 4 milyon, buzdolabı çamaşır makinesi fırın gibi beyaz eşya montajı yapılan Çerkezköy’deki fabrika BSH’nın sahip olduğu en büyük atölye. BSH da önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye’ye 500 milyon Euro’luk ek yatırım yapacağını açıkladı. Mercedes-Benz-Lkw’nin, Almanya ve Brezilya’dan sonra en büyük pazarı Türkiye. Mercedes Aksaray’daki fabrikasında 25 yıldır Doğu Avrupa için kamyon üretiyor. Mercedes’in beş yıllık planında da Türkiye’ye 130 milyon Euro’luk yatırım artırımı var.





17.10.2011//Frankfurt//Luxury Life Türkiye





