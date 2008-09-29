Bilardoda Avrupa üçüncüsüyüz



3 Bant Bilardo Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu.

Fransa'nın Challans şehrinde oynanan 3 Bant Milli Takımlar Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda, Lütfi Çenet ve İsmail Yaşin'den oluşan Türk Milli Takımı, 2007 yılında (Adnan Yüksel?Murat Naci Çoklu) olduğu gibi 3. olarak bronz madalya kazandı.



15 ülkeden 20 takımın katıldığı şampiyonada, ilk grup müsabakalarını Avusturya ve Fransa ile yapan milliler, ortalama üstünlüğü elde etmelerine rağmen berabere kaldıkları Avusturya'nın ardından grup ikincisi olarak çeyrek final oynama hakkı kazandı.



3 galibiyet seti üzerinden oynanan çeyrek final maçında turnuvanın en güçlü ekiplerinden Hollanda'yı mağlup eden milliler, yarı final müsabakasında İspanya ile karşılaştı. Her iki sporcumuz da maçlarını aynı set skoru ile (1?3) kaybederek şampiyona üçüncülüğünü elde etti.