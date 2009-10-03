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Spor

Bilardo Şampiyonası yarı finalinde bir Türk

03 Ekim 2009 21:06

Kastamonu'da düzenlenen 28. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden, geçen yılın Dünya Şampiyonu Hacı Arap Yaman, çeyrek final maçında Hollandalı Rob Scholtes'ı 3-1 yenerek, yarı finale kalan tek Türk sporcu oldu.

8 ülkeden toplam 24 sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, milli sporculardan Şenol Öztaş, Belçikalı Walter Bax ile yaptığı maçı 3-0 yitirirek şampiyonadan elendi. Barış Cin, takım arkadaşı Hacı Arap Yaman'a 3-1 yenilerek şampiyonaya veda etti. Geçen yılın Avrupa Şampiyonu Serdar Gümüş ise, Hollandalı Rob Scholtes'i 3-2 yenmesine karşın daha önce yaptığı 2 maçtan yenilgiyle ayrıldığı için yarı finale kalamadı. Eleme ve grup maçlarında gösterdiği yüksek performansla göz dolduran Koray Kırman ise Fransız Michael Hammen ile yaptığı mücadeleyi 3-2 yitirerek, şampiyonadan elenen bir diğer Türk sporcu oldu.

-HACI ARAP YAMAN YARI FİNALDE-

Geçen yılın Dünya Şampiyonu Hacı Arap Yaman ise, ilk maçında takım arkadaşı Barış Cin'i 3-1 yendi. Çeyrek final maçında Hollandalı Rob Scholtes ile karşılaşan Yaman, bu karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılarak, yarı finale kalan tek Türk sporcu oldu.

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