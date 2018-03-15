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Spor

Bilal Kısa, istenileni veremedi

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 2

15 Mart 2018 15:47

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 2.5 yıl önce Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Galatasaray\'a giderken takımın yıldızı olan Bilal Kısa, devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda beklenen patlamayı yapamadı. 
Kariyerinde 2013-2015 yılları arasında 2.5 sezon forma giydiği Akhisarspor\'da as kadronun değişmezlerinden olan orta saha oyuncusu, performansıyla yeniden A Milli Takım\'a kadar yükseldi. Akhisar\'da 2014-15 sezonunda tamamı ilk 11\'de 31 maçta forma giyip 6 gol, 8 asistle oynayan Bilal, sezon sonunda takımın eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu\'nun çalıştırdığı Galatasaray\'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarda 2015-16\'da lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi\'nde toplam 36 maçta 8 golle oynayan Bilal, ardından 1.5 sezonluk Bursaspor macerası yaşayıp devre arasında yuvaya döndü. Akhisar\'a dönüşünde ligdeki 8 maçın 6\'sında oynayan 34 yaşındaki Bilal Kısa, yalnız 1 maçta ilk 11\'de şans bulabildi. Yedek kulübesini mesken tutan tecrübeli futbolcu, 6 maçta toplam 175 dakika sahada kalıp gol ve asist katkısı yapamadı. 
Öte yandan Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanan Akhisarspor\'da cezalı Serginho dışında eksik bulunmuyor.

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