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Spor

Bilal Kısa Bursaspor'da 25 maç oynarsa parasını Galatasaray ödeyecek

Bilal Kısa, Serdar Aziz transferinde takasta kullanılmıştı

12 Temmuz 2016 16:40

Bursaspor’un Serdar Aziz transferine karşılık Galatasaray’dan kadrosuna kattığı isimlerden Bilal Kısa’nın sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda yeni sezonda 25 maç oynarsa 100 bin Euro daha alacak. Ancak bu parayı Galatasaray Kulübü ödeyecek.

Fanatik’te yer alan habere göre, Bursaspor’un milli oyuncusu Serdar Aziz, 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcu karşılığında Galatasaray’a transfer olmuştu. Bursaspor’un takasta aldığı oyunculardan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Kısa ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli oyuncu yıllık 750 bin Euro alacak.

 

Başkan doğruladı

 

Serdar Aziz transferi için iki kulüp arasında uzun pazarlıklar yapılırken, Sercan Yıldırım ve Furkan Özçal’ın yanı sıra Bursaspor’un kadrosuna kattığı Bilal Kısa’nın sözleşmesindeki ilginç bir madde dikkat çekti.

Deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda gelecek sezon 25 maçta forma giyerse 100 bin Euro daha alacak. Ancak bu parayı yeşil-beyazlı kulübün aksine eski kulübü Galatasaray ödeyecek. Bursaspor Başkanı Ali Ay da Bilal Kısa’nın sözleşmesindeki bu maddeyi doğruladı.

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