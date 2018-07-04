Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA, SİT alanı Fener'e talip oldu; halk eylem kararı aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın Zonguladak'taki SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki bir araziye talip olmasına karşı eylem kararı çıktı.

Cumhriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Fener Mahallesi sakinleri bugün #TürkiyeZonguldakınFenerineSahipÇık sloganıyla kampanya başlatma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşlarının ve siyasilerin desteğiyle Fener Mahallesi’nde büyük bir halk buluşması gerçekleştirilecek. Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA Zonguldak’ın SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ne göz dikmişti. TÜGVA’nın Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yaptığı başvurunun karara bağlanması seçimlerden önce kamuoyunun tepkisini çekmemek için 24 Haziran sonrasına ertelenmişti. Bilal Erdoğan, 17 Aralık’la birlikte gündemden düşmeyen hem TÜRGEV’in hem de kardeş kuruluşu TÜGVA’nın yönetiminde bulunuyor. Vakıf kentin en merkezi bölgesine sosyal tesisler yapmayı planlıyor.

Eylem kararı

Cumhuriyet’in haberinin ardından Fener Mahallesi sakinleri Maden Mühendisleri Lokali’nde basına kapalı bir toplantı yaptı. Siyasilerin, STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinleri “eylem kararı” aldı. Bir komite oluşturulması kararlaştırılırken bugün #TürkiyeZonguldakınFenerineSahipÇık sloganıyla kampanya başlatılacak.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’den Zonguldak milletvekili seçilen ve aynı zamanda Fener Mahallesi’nde yaşayan Deniz Yavuzyılmaz TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile telefonda görüştüğünü, “TÜGVA’nın başvurusunu doğruladığını ancak talebin değerlendirildiğini henüz karar alınmadığını” söylediğini aktardı. “Bizde kesinlikle bir derneğe, vakfa verilecekse Sakatlar Derneği, Şehit Maden Aileleri Derneği gibi kamu yararını gözeten ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren derneklere tahsis edilmesini istedik” diyen CHP’li Yavuzyılmaz, eylem süreciyle ilgili gelişmeleri ise şöyle anlattı: “Ortak yaşam alanlarının siyasallaştırılmaması gerekiyor. Fener Mahallesi sakinleri Zonguldaklının hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan gözbebeği mahallenin talan edilmesine izin vermemekte kararlı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Fener Mahallesi’nde bir halk buluşması gerçekleştirilecek. Baromuzu, STK’lerimizi ve halkımızı davet edeceğiz. Zonguldak dışında yaşayan Zonguldaklıları da davet ediyoruz.Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de talep olması halinde belediye olarak işletmeye talip olabileceklerini bize iletti.”