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"Bilal Erdoğan'ın vakfına aylık 120 liraya verilen binada, bir büfenin kirası 4 bin lira"

"Binanın işletme hakkı SGK'ya geçince, kira bedeli yaklaşık 35 kat arttı"

01 Ağustos 2017 12:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’ya İzmit’te, 120 liraya kiralanan yer, borç nedeniyle SGK’ya geçti; kira bedeli 35 kat arttı. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “TÜGVA’ya 3 yıllığına, 120 kiraya kiralanan binada şimdi bir büfenin kirası 4 bin kiradır” dedi. 

Söz konusu binanın daha önce Gülen cemaati dershanelerine verildiğini ifade eden Küçükkaya, şunları söyledi:

"Koskoca katları 4 bin liraya FETÖ dershanelerine verdiler. 17- 25 Aralık'tan sonra çıkarmaya başladılar.”

Küçükkaya, belediyenin borçlarından dolayı binanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredildiğini ancak işletme hakkının belediyede kaldığı bilgisini paylaşarak, binaların TÜGVA'ya kiralanma sürecini hakkında, “Bizim muhalefetimize rağmen bu binayı TÜRGEV'in gençlik kolları gibi bir şey olan TÜGVA'ya 120 lirayı kiraladılar. Binada 6 aydan fazla bir süredir 120 liraya oturdular” dedi. Küçükkaya, binanın işletme hakkının SGK'ye geçince, kira bedelinin yaklaşık 35 kat arttığına dikkat çekti. 

İlçe binasının açılışı 31 Mart 2017 tarihinde vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı. 

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