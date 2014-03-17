Bilal Erdoğan'ın avukatı: Yasal hakkımızı kulanacağız

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydındaki eritilemeyen 30 milyon dolar için bugün,Taraf ve Bugün gazetelerinde yer alan bir haberle yeni iddialar ortaya atılmıştı. Habere göre Aktifbank’a ait olan bir dekontta 27 Aralık 2013 tarihinde, Şehrizar Konakları’ndan 6 adet daire için 14 milyon 120 lira ödeme yapıldığı bilgisi yer alıyor. Dekontta, ödemeyi yapan kişi olarak da Başbakan Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın avukatı Ömer Faruk Akbulut’un ismi bulunuyor.

Bilal Erdoğan'ın avukatı Özel, "Müvekkilim hakkında yapılan haber tamamen asılsızdır, yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim Bilal Erdoğan, gazetelerde iddia edilen yerden hiçbir zaman herhangi bir daire almamıştır" dedi.

Avukat Ahmet Özel, müvekkili Bilal Erdoğan hakkında bugün Taraf ve Bugün gazetelerinde yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklama şöyle dedi:

"Müvekkilim hakkında yapılan haber tamamen asılsızdır, yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim Bilal Erdoğan, gazetelerde iddia edilen yerden hiçbir zaman herhangi bir daire almamıştır. Daire aldığı iddia edilen avukat ile herhangi bir vekalet ya da özel bir ilişkisi de bulunmamaktadır. Müvekkilim hakkında yapılan haber tamamen asılsızdır, yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Psikolojik savaş

Müvekkilinin "hayal mahsulü" iddialarla kamuoyu önünde zorda bırakılmak istendiği ve soyut ifadelerle kamuoyunun husumetine maruz bırakılmaya çalışıldığını belirten Özel, şunları kaydetti: "İsmi geçen gazetelerdeki bu satırlar, bir durum ya da olay anlatımında çok, çamur atmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Siyasi iktidara karşı yürütülen kirli savaşta her yolu meşru sayan tetikçilikte birbiriyle yarışan bu gazetelerin söz konusu iddiaları, yürüttükleri psikolojik savaşın ahlak dışı bir ürünüdür. Montaj ve sahte ses kayıtlarını toplum nazarında sanki gerçekmiş gibi algılama çabalarında başvurdukları yeni bir yöntem de bu iddialar olmuştur. Hukuk, basın ahlakı ve vicdanı ayaklar altına alan bu çirkin iftiraların hedefi herkesçe malumdur. Müvekkilime karşı yayınlanan bu kin ve nefret yazısının arka planındaki kirli düşünceleri ve hesapları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Yasal haklarımızı kullanacağız

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, söz konusu gazetelere tekzip gönderildiğini ve tazminat davaları açıldığını aktaran Özel, bu aşamadan sonra da tüm yasal haklarını hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti.