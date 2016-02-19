Bilal Erdoğan'ın avukatı: Kara para suçlamaları asılsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatından kara para soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Bilal Erdoğan'ın İtalyan avukatı Trombini, Bologna Savcılığı'nca müvekkili hakkında açılan soruşturmanın asılsız suçlamalara dayandığını söyledi.

Radikal'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın İtalyan avukatı Giovanni Trombini, şikayet üzerine müvekkili hakkında açılan 'kara para soruşturması'nın temelsiz iddialara dayandığını ve Erdoğan'ın tüm mali hareketlerinin şeffaf ve yasal olduğunu bildirdi.

Trombini, yolsuzluk ve borçlarını ödememesi nedeni ile hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Hakan Uzan'ın başvurusu üzerine Bologna Savcılığının Bilal Erdoğan ile ilgili soruşturma açmasını değerlendirdi.

Trombini, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim pek çok defa kara para aklama varsayımıyla herhangi bir ilgisi olmadığını, tüm ekonomik ve mali faaliyetlerinin şeffaf ve yasal olduğunu belirtmiştir. Yöneltilen suçlamalar tamamen asılsız" dedi.

Müvekkiline yöneltilen suçlamaların Floransa’daki bir avukat tarafından yapıldığını dile getiren Trombini, “Türk hükümeti aleyhine yayın yapan bir Twitter hesabından paylaşılan bilgilere dayanıyor. Soruşturma, gizlilik çerçevesinde yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Trombini, bugün itibariyle soruşturmanın kapsamını tam bilmemekle birlikte Bilal Erdoğan’ın belirttiği gibi, ortada en ufak bir kanıtın olmadığını vurguladı.

Avukat Trombini, müvekkili Erdoğan’ın sadece doktora eğitimine odaklanmak için Bologna'da bulunduğunu, doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul’a döneceğini kaydetti.