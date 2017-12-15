"Bilal Erdoğan'ın arkadaşı AKP'li belediyeye memur olarak atandı, göstermelik işe gidiyor!"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi, AKP’li belediyeye memur olarak atandı. CHP, 27 yaşındaki Burak Kızıelma’nın işe sadece göstermelik olarak gittiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın olduğu TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) Gaziantep İl Temsilcisi, AKP’li belediyeye memur olarak atandı. CHP, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Mahmut Burak Kızılelma’nın ‘Şahinbey Belediyesi’nin özel kaleminde devlet memuru yapılacağını ve şimdilik işe göstermelik gelerek imza atıp gittiğini” açıkladı. AKP’li Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise eleştirileri “Kanunsuz bir işlem söz konusu değil” diyerek yanıtladı. Skandal atamayı Meclis’te gündeme getirdiğini belirten CHP’li Uğur Kalkan, “2014 yerel seçimlerine kısa bir süre kala TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz arsa bağışlayan Şahinbey Belediyesi şimdi de TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi’ni memur yaptı. TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu’nda tanıdığı olan herkesi memur yapacak mısınız” diye sordu.

Gözde vakıf...

TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) genel başkanlığını Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından İsmail Emanet yapıyor. Bilal Erdoğan da vakfın yüksek istişare heyetinde yer alıyor. Erdoğan ailesinin TÜRGEV’den sonraki gözdesi olan TÜGVA 2015’le birlikte atağa geçti. Kanlı darbe girişimine kalkışan cemaatin etkin alanlarından biri olan Türkçe Olimpiyatları’na karşı ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nı düzenlemişti.

Meclis’te tartışma

TÜGVA’yla ilgili tartışma yaratacak bir gelişme ise aralık ayı başında Gaziantep’te yaşandı. TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi’nin Şahinbey Belediyesi’ne memur olarak atanması CHP ile AKP arasında krize neden oldu. Olayı Meclis’te gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Kalkan, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na sorular yöneltti. Kalkan, “Üniversite mezunu dahi olmayan bu kişiyi hangi özelliğe dayanarak memur olarak atadınız? Sizin değerli çalışma arkadaşlarınızdan gelen bilgiye göre; bu kişinin göstermelik olarak geldiği ve imza atıp gittiği söyleniyor. Özel kalem kadrosunda gösterilip devlet memuru olarak atayacakmışsınız. Resmi kayıtlarda devlet memuru olarak gözüküyor. Her talep edeni ve TÜGVA Yüksek İstişare heyetinde veya farklı yerde tanıdığı olan herkesi memur olarak atayacak mısınız” diye sordu. Tahmazoğlu, bu sorulara kısaca, “Kurumun takdiri. Kanunsuz bir işlem söz konusu değil” açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu’na eleştiri

1990 doğumlu olan Kızılelma sigorta kayıtlarında lise mezunu ve memur olarak yer alıyor. Kendi sosyal medya profilinde ise üniversitede okuduğu bilgisi yer alıyor. Kızılelma, Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapılan kampanyaya, “Türkiye’ye karşı ne kadar yabancı devlet, örgüt, lobi varsa hükümetin yıpranması için onlarla aynı ağzı kullanacak kadar bataklıkta, işbirliği yapacak kadar serkeş, ülkemizin itibarına kastedecek kadar gayrı milli” sözleriyle katılmış.