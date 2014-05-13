Bilal Erdoğan'ın Antep teftişi

17 Aralık operasyonu sonrası internete düşen ses kayıtlarıyla gündeme gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Gaziantep'te AKP'li belediye başkanlarını ziyaret etti.

Gaziantep'e gelen Bilal Erdoğan, 30 Mart'ta seçilen AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamlarında ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorunlarını yanıtsız bırakan Erdoğan, Zeugma Mozaik Müzesi'ne gitti.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci ve beraberindekilerle Zeugma Mozaik Müzesi'ni dolaşan Bilal Erdoğan, öğle yemeğini yedikten sonra Gaziantep'ten ayrıldı.