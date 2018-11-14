Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat Müziği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkının ardından Türk sanat müziği seslendirdi.

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Erdoğan, önceki gün Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu. Programda sürprizler yaşandı. İlk olarak Bilal Erdoğan'ın İtalya'nın pop-rock yıldızı Ligabue'nın 2013 yılında piyasaya sürdüğü "Mondovisione" albümünün ikinci single'ı olan "Tu Sei Lei" adlı şarkısını seslendirdiği kayıt dinletildi.

Daha sonra ise Bilal Erdoğan'ın Türk sanat müziği söylediği kayıt yayınlandı. Bilal Erdoğan'ın bu kez Artaki Candan'ın "Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar" adlı eserini seslendirdiği duyuldu. (DHA / Esma Çakır - Erhan Tekten)



