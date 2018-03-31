Bilal Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: Önce liderliğini geliştir, ülkene hâkim ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hâkim ol. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek?" dedi.

AKP Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu gördüklerini belirterek, “Dünyanın gerçekten bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Tarihte böyle dönüm noktalarına daha güçlü giren ülkelerin güçlenerek ciddi sıçramalar gerçekleştirdiğini anlattı. Bunu kaçıranlar ise tarif sayfasından silinip gitmiştir” dedi.

Türkiye'nin bu süreçte, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve öncülüğünde gümbür gümbür ilerlediğini' öne süren Bilal Erdoğan, “Önümüzde 2019 seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı referandumu Türkiye’nin bu döneme hazırlıklı girmesindeki en önemli adımıydı. Bakın dünyaya çok önemli bir liderlik boşluğu sıkıntısı var. Avrupa’da lider sıkıntısı var, ABD’de liderlik sıkıntısı var. Avrupa bu durumdayken, işte Avrupa’nın yanı başında, Avrupa Birliğine aday ülke konumunda bir Türkiye var. Son bir kaç yılda yaşanılanlar ele alındığında 15 Temmuz'da batının nasıl tepki göstermekteki bocalamasını hatırlayın. Bugün maalesef Avrupa’da, ABD’de Türkiye’de darbe girişimini geren kahraman milletin hakkını veremeyen bir tabloyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, and içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabi Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanına Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince kim bilir nasıl zoruna gitti ki buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, önce ülkene hakim ol, önce şu Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle müdahale etmek Artık eski Türkiye yok” diye konuştu.