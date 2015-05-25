Bilal Erdoğan'dan '17 Aralık'ta Mursi'nin verdiği Mısır pasaportuyla Gürcistan'a kaçtı' iddiasına yalanlama

Mısır'ın önde gelen gazetelerinden El Masri el-Youm’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mısır vatandaşı olduğu ve 17 Aralık döneminde bu pasaportu kullanarak Gürcistan’a kaçtığı iddiasına Bilal Erdoğan’dan yalanlama geldi.

Bilal Erdoğan, "Bilal'in Mısır pasaportu var” ve “Mursi Bilal Erdoğan'a vatandaşlık mı verdi?” başlıklı sözde haberler, alçakça birer yalan ve iftiradan ibarettir. Sözde haberlerde iddia edildiği gibi ne Mısır vatandaşıyım ne de herhangi bir ülkeye kaçtım. Bu durum resmi kayıtlarla da sabittir" açıklamasında bulundu. Mısır’ın önde gelen gazetelerinden El Masri el-Youm, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Bilal Erdoğan’a Mısır pasaportu verildiğini iddia etmişti. Erdoğan’ın açık adresini de veren El Masri el-Youm, vatandaşlığın iptali için hukuki sürecin başladığını da öne sürmüştü.

Bilal Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı basın organlarında, "Bilal'in Mısır Pasaportu var" ve "Mursi Bilal Erdoğan'a vatandaşlık mı verdi?" başlıklı haberlerin yer aldığını anımsatarak, "Sözde haberler, alçakça birer yalan ve iftiradan ibarettir" ifadesini kullandı.

'Amaçları itibar suikasti'

Erdoğan, söz konusu haberlerle kendisine yönelik "itibar suikasti" yapılmak istendiğini öne sürdü ve ekledi: "Sözde haberlerde iddia edildiği gibi ne Mısır vatandaşıyım ne de herhangi bir ülkeye kaçtım. Bu durum resmi kayıtlarla da sabittir. Haberde kullanılan 'kaçma' kelimesi özellikle seçilmiş olup, basın yoluyla yaptıkları bu çirkin operasyonun halk nezdinde, aleyhime kalıcı bir algının oluşması çabasının sonucudur. Doğduğum ve emek verdiğim bu toprakları, cemaat görünümlü casusluk ve ihanet şebekesinin ya da onların tetikçisi gazetelerin yalanlarıyla terk edecek değilim. "Ülkenin yakın tarihinde açıkça seçilmiş hükümete darbe yapmaya çalışan, sözde yerli özde taşeron olan bazı yapıların borazanlığını yapan bu gazetelerin yazdıklarının, basın yayın ve meslek ilkeleri ile bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır. Yapılan bu yalan haberlerle ilgili olarak gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Bu çirkin iftiraların hesabı yargı önünde ayrı ayrı sorulacaktır."

Mısır gazetesi El Masri el-Youm’a dayandırılan haberlerde, Mursi tarafından Mısır Vatandaşlığı verildiği öne sürülen Bilal Erdoğan'ın 17-25 Aralık operasyonları sırasında Gürcistan'a gittiği iddia edilmişti.