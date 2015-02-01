'Bilal Erdoğan'a 340 milyon liralık Boğaz manzaralı yeni ofis' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdpoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Üsküdar’daki ofisini kapattığı ve Beylerbeyi’nde 2.5 dönüm arazi üzerine inşa edilen 4 katlı lüks binaya yerleştiği öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, Beylerbeyi Mahallesi, Yalıboyu Caddesi’nde üç parselden oluşan alanı satın aldığı iddia edilen Bilal Erdoğan'ın bir parsele dört katlı şirket binasını inşa ettirdiği ileri sürüldü.

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

2.5 dönüme yakın arazi üzerine kurulan binanın arsa ve inşaat maliyetinin yaklaşık 340 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Şirket binası Boğaz Köprüsü manzarasına sahip… Diğer iki parselden biri otopark, biri de güvenlik amacıyla bahçe haline getirildi.

'Polis 24 saat nöbet tutuyor'

Yoğun güvenlik önlemleri alınan şirket binasının etrafında sivil ve üniformalı polisler 24 saat nöbet tutuyor.

Binaya ilk olarak 29 Aralık’ta enişte Ziya İlgen ve amca Mustafa Erdoğan’ın sahibi olduğu Tuzla Tankercilik Şirketi’nin taşınması kararı alındı ve 1 Ocak itibarıyla yeni binaya geçildi.

Bilal Erdoğan’ın amcası ve eniştesi ile ortak olduğu BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’nin taşınma kararı ise 9 Ocak’ta ticaret sicil kayıtlarına geçti.

'Üç tanker daha alacak'

Amca, yeğen, enişte olarak 2013 yılında deniz taşımacılığı işine giren Erdoğan’lar, büyümeye devam ediyor.

Aralık ayında Bilal Erdoğan’ın amcası ve eniştesi ile ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi’nin mülkiyetinde bulunan 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip M/T Mecid Aslanov isimli ham petrol ve ürün taşıyıcı nehir tankeri 10 yıllığına Palmali Denizcilik’e kiralandı.

Şirketin, ikinci tankeri M/T Begım Aslanova isimli tanker, Yardımcı Tersanesi’nde yapıldı.

Bu, 10 tankerlik setin ikinci gemisiydi. Bilal Erdoğan, 5 tankeri almaktan vazgeçmişti.

Şimdi 3 gemi kaldı. Her biri 40 milyon lira olan tankerlere, toplamda 200 milyon lira ödenecek.

Bilal’in ağabeyi Burak da yıllar önce gemicikle girdiği denizcilik sektöründe hızla yükselmiş, 5 gemisi olmuştu.