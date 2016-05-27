Bilal Erdoğan yine meydanlara indi; bu kez Saraybosna'da ok attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı olarak Saraybosna'da ok attı.

DHA'nın haberine göre, Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nin de davetli olduğu 4’üncü Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı Saraybosna’da yapıldı. Toplantıya katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, tarihi Hüsrev Bey Medresesi’nin bahçesinde ok atışı yaptı. Erdoğan, alışılageldiği üzere "Ya hak” demeyi de ihmal etmedi.

İstanbul Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı tarafından 27-29 Mayıs tarihleri arasında organize edilen ‘4’üncü Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Saraybosna'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde düzenlendi. Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AKP’li İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad Erginay da katıldı.

Törende bir de konuşma yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Okçular Vakfı'nın tarihi misyon üstlendiğini söyleyerek başladığı konuşmasında, okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Erdoğan, vakıf olarak ata sporu olan okçuluk eğitiminin verilmesi misyonu ile hareket ettiklerini de dile getirerek, “Okçuluk sporuyla medeniyetimizin izlerinin yeniden hatırlanması istiyoruz. Milli sporumuz olan okçuluğu hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Olimpik bir branş olan okçuluk sporunda geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek en büyük arzumuz. Bosna, Türk dünyası için önemli bir merkez. Burada olmaktan ve okçuluğa dikkat çekip bilgilerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.