Bilal Erdoğan: Türkiye'de başlattığımız çalışmalar dünyada yankı bulacak

Kastamonu'da düzenlenen 6'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışında ok atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan,Türkiye'de başlattığımız çalışmalar dünyada çok uzak olmayan bir gelecekte ciddi anlamda yankı bulacaktır ve bulmaya başlamıştır. Çünkü dünyada artık kültürlerin kültürleri domine etmesi tabiri yerindeyse adeta kabak tadı vermiş durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan 6'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Uzunyazı mevkiinde düzenlenen elemelere katılan Bilal Erdoğan, meydanda kurulan stantları gezdi. Bilal Erdoğan bir stantta ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedi.



Geleneksel Türk Okuçuluğu Bölge Elemelerini izleyen Bilal Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte ok attı. Başlattıkları çalışmaların dünyada yankı uyandıracağını söyleyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:



"İnşallah Türkiye'de başlattığımız çalışmalar dünyada çok uzak olmayan bir gelecekte ciddi anlamda yankı bulacaktır ve bulmaya başlamıştır. Çünkü dünyada artık kültürlerin kültürleri domine etmesi tabiri yerindeyse adeta kabak tadı vermiş durumdadır. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme kendi değerlerini yaşatma hakkına sahiptir. Kültürlerin kültürlüğe üstünlüğü diye bir şey söz konusu değildir. Bütün kültürler değerlidir. Dünyanın bütün renkleri güzeldir ve değerlidir. İnşallah biz Türkiye'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerinede yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz." (DHA)